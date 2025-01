Agentes de endemias intensificam inspeções para combater o Aedes aegypti em Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 26/01/2025 11:14

Quissamã - A luta contra o Aedes aegypti segue firme em Quissamã. Nesta sexta-feira, agentes de combate às endemias percorreram ruas do centro da cidade para identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Além da vistoria, os profissionais orientaram moradores sobre os cuidados essenciais para evitar a proliferação do inseto.

O coordenador da Vigilância em Saúde, Leonardo Barcelos, reforçou a importância da participação popular. “O combate ao Aedes aegypti é uma responsabilidade coletiva. Somente com o envolvimento da população conseguiremos reduzir os casos dessas doenças”, destacou.

As ações incluem visitas domiciliares, palestras e informações sobre o descarte correto de recipientes que acumulam água. A comerciante Suelena Santos, que recebeu a equipe em sua residência, ressaltou a importância do trabalho: “Com a colaboração de todos, podemos proteger nossa comunidade.”