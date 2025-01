Inscrições para a renovação do Bolsa-Atleta em Quissamã seguirão até 7 de fevereiro - Foto: Divulgação

Inscrições para a renovação do Bolsa-Atleta em Quissamã seguirão até 7 de fevereiroFoto: Divulgação

Publicado 26/01/2025 11:24

Quissamã - A partir desta segunda-feira (27), Quissamã dará início ao período de renovação do Bolsa-Atleta, programa que garante suporte financeiro a esportistas amadores e profissionais que representam o município em competições. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 7 de fevereiro, com a divulgação do resultado final programada para 24 de março.

Os interessados deverão entregar a documentação exigida no Setor de Protocolo da Prefeitura, de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, e na sexta-feira, das 8h às 12h. A secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, ressaltou que a iniciativa fortalece o desenvolvimento esportivo local, oferecendo condições adequadas para que os atletas sigam treinando e competindo em alto nível.

A renovação exige critérios como residência mínima de cinco anos em Quissamã, renda familiar de até cinco salários mínimos e comprovação de atividade esportiva. Menores de idade devem estar matriculados em instituições de ensino e apresentar documentação escolar.

A análise das inscrições ficará a cargo de uma Comissão Especial, que avaliará o desempenho e histórico dos atletas. A lista completa de documentos e formulários está disponível no Diário Oficial de Quissamã, edição 3005.