Representantes de Quissamã destacaram que a integração é essencial para transformar a Costa do Sol em referência estadual no turismo - Foto: Divulgação

Publicado 27/08/2025 18:54

Quissamã - A Costa do Sol deu mais um passo para consolidar sua vocação turística. O 2º Encontro Regional dos Secretários de Turismo, realizado na última terça-feira (26), em Maricá, reuniu representantes de vários municípios fluminenses para debater ações conjuntas e fortalecer a região como destino estratégico do Estado do Rio de Janeiro.

Entre os temas discutidos estiveram a criação de rotas integradas, a organização de um calendário unificado de eventos e a implementação de estratégias capazes de atrair investimentos e visitantes. O litoral, já conhecido pelas praias, também busca valorizar o turismo religioso e cultural, além de projetos comuns que ampliem sua visibilidade no cenário nacional.

Quissamã marcou presença no encontro como parte do aspirante Geoparque Costões e Lagunas. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo do município, Arnaldo Mattoso, ressaltou a relevância do movimento regional. Segundo ele, a união de esforços entre as cidades é o caminho para fortalecer os atrativos locais e abrir novas oportunidades.