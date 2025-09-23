Prefeito Marcelo Batista participa da solenidade de 20 anos da Escola de Contas e Gestão, destacando a importância da qualificação para a administração pública - Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2025 13:48

Quissamã - O prefeito de Quissamã, Marcelo Batista, marcou presença nesta segunda-feira, 22, na solenidade que comemorou os 20 anos da Escola de Contas e Gestão (ECG) do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), no Rio de Janeiro. A celebração reuniu autoridades de diversas esferas do poder público, incluindo conselheiros do TCE-RJ, ministros do Superior Tribunal de Justiça e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado.

Durante o evento, foram entregues homenagens com o Colar do Mérito do TCE-RJ, a maior comenda da instituição, a ministros do STJ e do Tribunal de Contas da União, reconhecendo a contribuição de cada um para a gestão pública e para a justiça no país.

Marcelo Batista destacou a relevância da participação em eventos voltados à capacitação de gestores. “A Escola de Contas e Gestão promove debates e reflexões essenciais, fortalecendo a administração pública. Esses encontros permitem que os gestores busquem sempre o melhor para a população, aproveitando o conhecimento oferecido pelo Tribunal de Contas”, afirmou.

A programação incluiu ainda um ciclo de palestras sobre a Reforma do Novo Código Civil, conduzido por ministros e desembargadores, abordando temas cruciais para a atualização e aprimoramento das práticas administrativas.

Com duas décadas de atuação, a Escola de Contas e Gestão reafirma o compromisso do TCE-RJ em oferecer capacitação de qualidade, estimulando práticas de gestão ética, transparente e voltada ao bem-estar da sociedade.