Equipe da Educação de Quissamã participa do lançamento virtual do ProLEEI 2025/2026, que visa fortalecer a alfabetização e o desenvolvimento infantilFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2025 13:49

Quissamã - Quissamã deu um passo importante para a Educação Infantil ao participar, segunda-feira (22), do lançamento do Programa Leitura e Escrita (ProLEEI 2025/2026), iniciativa do Ministério da Educação que integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O encontro virtual reuniu gestores e educadores de todo o país, destacando a relevância de fortalecer as práticas pedagógicas desde a pré-escola.

O ProLEEI tem como objetivo qualificar profissionais da Educação Infantil, com foco no desenvolvimento da linguagem oral, leitura e escrita, estruturando-se em três eixos: gestão e governança, formação de educadores e reconhecimento de práticas pedagógicas inspiradoras. Representaram Quissamã o secretário de Educação, José Henrique Abreu; a subsecretária Emanuelle Pessanha; e as coordenadoras de Gestão Pedagógica Verônica Carvalho e Jéssica Bernardo.

“O programa representa um avanço fundamental para a educação infantil, etapa em que as crianças desenvolvem habilidades cognitivas e sociais. Preparar nossos educadores é essencial para oferecer experiências pedagógicas significativas e transformadoras”, afirmou o secretário José Henrique Abreu.

A subsecretária Emanuelle Pessanha reforçou a importância do alinhamento com as diretrizes nacionais: “O ProLEEI permite que nossas práticas acompanhem as melhores metodologias, garantindo um aprendizado lúdico, interativo e consistente para as crianças de Quissamã”.

O programa ainda promove a integração entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, fortalecendo a colaboração entre União, estados, municípios e instituições de ensino superior, com foco na construção de experiências educativas de qualidade. Também participaram do lançamento as coordenadoras de Educação Básica Isalda Tertuliano, Mirela Menezes, Cristiane Gomes, Gilcilene Lourenço, Simone Santos e a articuladora municipal do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Adelaine Chagas.