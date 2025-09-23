Psicóloga Elizabeth Cabreira explica os riscos da ludopatia a beneficiários do Programa Renda Mínima no auditório da Prefeitura de Quissamã - Foto: Divulgação

Psicóloga Elizabeth Cabreira explica os riscos da ludopatia a beneficiários do Programa Renda Mínima no auditório da Prefeitura de QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2025 13:48

Quissamã - Beneficiários do Programa Municipal Renda Mínima participaram segunda-feira (22), no auditório da Prefeitura de Quissamã, de uma palestra voltada à conscientização sobre a ludopatia, o vício em jogos de azar. A psicóloga Elizabeth Cabreira conduziu o encontro, destacando os perigos de apostas online e aplicativos de jogos que prometem ganhos rápidos, mas podem comprometer a estabilidade das famílias.

O evento acontece em um momento de atenção especial: relatório do Banco Central de 2024 revelou que R$ 3 bilhões foram gastos por beneficiários do Bolsa Família em apenas um mês com jogos de azar. “Hoje enfrentamos uma verdadeira pandemia de jogos. Eles oferecem a ilusão de ganhos rápidos, mas muitas famílias acabam prejudicadas. É urgente conscientizar e prevenir situações de sofrimento”, alertou Elizabeth.

Entre os participantes, Yasmim, filha de uma assistida, reforçou a importância do tema: “Como jovem, acho essencial termos um olhar crítico sobre os jogos. Precisamos conhecer os riscos e pensar antes de entrar nesse caminho”.

A subsecretária de Assistência Social, Rosane Barros, destacou que o encontro reforça a responsabilidade do município em proteger as famílias: “Conversamos sobre os riscos e a importância de usar o benefício do Renda Mínima de forma consciente, priorizando alimentação, educação e bem-estar”.

A palestra também abordou como a ludopatia pode levar ao endividamento e à desestruturação familiar, ressaltando a necessidade de orientação contínua e reflexão sobre hábitos de consumo. A ação integra uma série de iniciativas da Secretaria de Assistência Social para fortalecer a proteção e o suporte às famílias assistidas.