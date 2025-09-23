Psicóloga Elizabeth Cabreira explica os riscos da ludopatia a beneficiários do Programa Renda Mínima no auditório da Prefeitura de QuissamãFoto: Divulgação
Quissamã alerta beneficiários sobre riscos do vício em jogos de azar
Palestra do Programa Renda Mínima reforça conscientização e uso responsável dos recursos familiares
