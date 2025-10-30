Estudantes descobriram o dia a dia da PM em uma manhã marcada por curiosidade e aprendizadoFoto: Divulgação
Alunos de Quissamã vivem dia de aprendizado e cidadania em visita ao 32º BPM
Turmas do 4º, 5º e 6º anos conheceram de perto o trabalho da Polícia Militar em uma experiência do projeto "Minha Escola Azul"
Em Quissamã, encerramento do Outubro Rosa emociona mulheres e reforça cuidado com a saúde
Palestra do Ceam abordou câncer de mama e sífilis em um encontro de informação, acolhimento e troca de experiências
Proposta de Quissamã é aprovada na Conferência Nacional LGBTQIA+
Cidade foi representada pela diretora Analhia Souza, que destacou a importância da reserva de vagas em concursos públicos e o orgulho de levar as conquistas locais ao cenário nacional
Oficina estadual reforça compromisso de Quissamã com saúde negra
Município participa de encontro em Campos dos Goytacazes voltado à equidade racial no SUS
Machadinha recebe ação de saúde com atendimentos gratuitos e prevenção
Iniciativa reforça cuidado integral com a comunidade e celebra datas nacionais de saúde bucal e da população negra
Quissamã assume liderança na coordenação da Câmara Técnica de Segurança Pública do Cidennf
O município vai reforçar a atuação colaborativa na prevenção e modernização da segurança pública ao lado de outros municípios da região
