Estudantes descobriram o dia a dia da PM em uma manhã marcada por curiosidade e aprendizadoFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2025 13:46

Quissamã - Curiosidade, sorrisos e muitas perguntas marcaram a visita dos alunos da Escola Municipal Professor Miguel Ângelo da Silva Santos ao 32º Batalhão de Polícia Militar, em Quissamã. A experiência, realizada nesta quarta-feira (29), fez parte do projeto “Minha Escola Azul”, que busca aproximar a Polícia Militar das escolas e incentivar valores como cidadania e respeito.

Durante a visita guiada, os estudantes exploraram viaturas, conheceram o funcionamento dos setores do batalhão e ouviram histórias sobre o dia a dia dos policiais. Participaram também as turmas do 5º ano do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Desterro e do 6º ano do Centro Educacional Nova Escola (Cene), que compartilharam o entusiasmo pela descoberta do universo da segurança pública.

A recepção ficou por conta da Tenente Thaís, do setor de Relações Públicas, e do Sargento Peter Amaral Fernandes, instrutor do PROERD, que conduziram as atividades de forma leve e interativa. Entre risadas e curiosidade, os alunos aprenderam sobre o papel da PM na comunidade e a importância da convivência pacífica.

O secretário municipal de Educação, José Henrique Abreu, destacou o valor educativo da ação. Segundo ele, vivências como essa fortalecem o vínculo entre escola e sociedade. “Nossos alunos ampliam a visão sobre cidadania e aprendem que segurança também se faz com diálogo e respeito. É um aprendizado que vai muito além da sala de aula”, afirmou.