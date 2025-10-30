Momento de escuta e aprendizado marcou o encerramento das ações do Outubro Rosa em Quissamã - Foto: Ilustração

Momento de escuta e aprendizado marcou o encerramento das ações do Outubro Rosa em QuissamãFoto: Ilustração

Quissamã - Com emoção e aprendizado, mulheres atendidas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) se reuniram nesta quarta-feira (29) para o encerramento da campanha Outubro Rosa em Quissamã. O encontro, chamado “Outubro Unidos”, foi mais do que uma palestra — foi um gesto coletivo de cuidado e fortalecimento feminino.

A atividade foi promovida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em parceria com a Secretaria de Saúde, e reuniu dezenas de participantes em um bate-papo informativo sobre temas fundamentais à saúde da mulher: o câncer de mama e a sífilis. As palestras foram conduzidas por Raquel Freitas, do Programa Saúde da Mulher, e Isabel Alves, do Programa de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Durante a conversa, as profissionais destacaram a importância do diagnóstico precoce e dos exames preventivos, além de esclarecer dúvidas sobre sintomas, tratamentos e mitos que ainda cercam as doenças. O encontro terminou com um clima de união e incentivo à autoconsciência sobre o próprio corpo.

A coordenadora do Ceam, Bruna Fernandes, destacou o significado simbólico do encerramento. “O Outubro Rosa não termina aqui. Cada encontro, cada conversa, é parte de um compromisso permanente com o bem-estar e a autonomia das mulheres que atendemos”, afirmou.

O evento marcou o fechamento de um mês inteiro de ações educativas, palestras e mobilizações que reforçaram o papel do Ceam como espaço de acolhimento, escuta e empoderamento.