Produtores de Quissamã participam de palestras e orientações técnicas no Parque de Exposições - Foto: Divulgação

Publicado 14/11/2025 09:42

Quissamã - Agricultores e pecuaristas de Quissamã viveram uma semana de troca, aprendizado e fortalecimento da identidade rural. O Parque de Exposições recebeu um encontro dedicado a quem faz o campo acontecer, reunindo produtores, especialistas e representantes de instituições que apoiam o desenvolvimento agropecuário na região.

O evento foi promovido pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, em parceria com o Escritório Regional da Emater-RJ, e contou com a presença do prefeito Marcelo Batista, do secretário Cosme Francisco Chagas, de técnicos da Emater, do setor de crédito do Banco do Brasil, do Núcleo Regional de Defesa Agropecuária e do vereador Luciano Pessanha.

As palestras abordaram temas que dialogam diretamente com a rotina e os desafios do produtor. Nutrição animal, com foco em forrageiras e silagem, abriu espaço para soluções práticas no manejo. Em seguida, linhas de crédito rural foram detalhadas, ajudando o produtor a planejar investimentos. A regularização fundiária também entrou em pauta, esclarecendo questões de documentação de imóveis rurais.

Marcelo Batista destacou que fortalecer o campo é uma missão contínua da gestão. Ele ressaltou o papel da Patrulha Agrícola, do suporte técnico especializado e das parcerias que garantem ao produtor acesso a conhecimento e tecnologia. “Nosso objetivo é estar próximo de quem trabalha na terra, entendendo necessidades e criando oportunidades reais para o crescimento do setor”, afirmou.

O secretário Cosme Francisco Chagas reforçou a importância da aproximação entre poder público e trabalhadores rurais. Para ele, o encontro simboliza portas abertas e diálogo permanente. “Queremos que o agricultor e o pecuarista saibam que não estão sozinhos. O município está ao lado deles para melhorar produtividade, ampliar oportunidades e garantir qualidade de vida no campo”, explicou.

O dia foi marcado não apenas por orientações técnicas, mas por sentimento de pertencimento e valorização de quem sustenta a economia rural de Quissamã.