Produtores de Quissamã participam de palestras e orientações técnicas no Parque de Exposições Foto: Divulgação
Produtores de Quissamã encontram força e conhecimento para impulsionar o campo
Encontro reúne agricultores, pecuaristas e especialistas para ampliar capacitação e fortalecer a produção rural no município
Turismo da Costa do Sol ganha força com nova integração regional
Representantes de 13 municípios se reúnem em Macaé para alinhar ações e fortalecer o destino fluminense
Quissamã abre pré-matrícula para o ano letivo de 2026; mais de 1.400 vagas são oferecidas
Processo de inscrição online começa nesta terça-feira (11) e vai até 2 de dezembro, com opções para Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA
Quissamã recebe o 1º Desafio X1 de Jiu-Jitsu com grandes lutas e participação inclusiva
Evento inédito promete movimentar o município com competições de alto nível, incluindo atletas autistas e cadeirantes
Quissamã registra 50 novas admissões formais e avança na diversificação econômica
Com incentivos e novos projetos, o município cria oportunidades para o setor produtivo e amplia a geração de empregos
Cidades do futuro: Quissamã integra programa que prepara municípios contra os efeitos das mudanças climáticas
Município marca presença em iniciativa estadual que busca fortalecer ações ambientais e criar cidades mais seguras e sustentáveis
