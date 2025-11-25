João Victor e João Pedro exibem medalhas após dominarem suas categorias no Estadual - Foto: Divulgação

João Victor e João Pedro exibem medalhas após dominarem suas categorias no EstadualFoto: Divulgação

Publicado 25/11/2025 18:04

Quissamã - Atletas de Quissamã transformaram o último domingo em um dia de orgulho para a cidade e para quem acompanha o esporte. No Campeonato Estadual de Kickboxing, realizado no Rio de Janeiro e organizado pela Federação Estadual, dois jovens talentos mostraram personalidade, técnica e um sentimento claro de pertencimento: cada golpe que acertavam parecia carregar a identidade do lugar onde nasceram.

João Victor Nascimento foi um dos grandes destaques do torneio. O atleta garantiu não apenas um, mas dois títulos importantes: venceu na categoria Kick Light 89 kg Universitário e voltou a dominar na Kick Light Adulto. O desempenho chamou atenção pela confiança, disciplina e pela evolução que ele vem construindo ao longo da temporada.

João Pedro Santos também subiu ao ponto mais alto do pódio. O jovem conquistou o título no Light Contact 79 kg, reforçando a força da equipe Quissamã Striker. Emocionado com a trajetória, ele lembrou o caminho até ali:

“Essa vitória é fruto de muito treino e do apoio que recebo do Bolsa Atleta e da minha equipe. Representar nossa cidade e ver o resultado aparecer é uma alegria que não cabe no peito”, afirmou.

A secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, ressaltou a importância de investir nos atletas locais, destacando que conquistas como essas são reflexo de oportunidades certas na vida de cada jovem. Para ela, os resultados mostram o quanto o incentivo transforma histórias e impulsiona o nome de Quissamã no cenário esportivo.

Com a confiança lá em cima, os atletas já voltaram às rotinas de preparação. A próxima parada será no dia 21 de dezembro, quando disputam a Taça Rio de Kickboxing, em Rio Bonito. Cada treino agora carrega ainda mais motivação e a certeza de que Quissamã segue revelando talentos que lutam, vencem e inspiram.