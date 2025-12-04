Moradores aguardam atendimento durante a ação social no CRAS de Caxias - Foto: Divulgação

Publicado 04/12/2025 14:06

Quissamã - Quissamã dedicou a quarta-feira, 3, a um gesto concreto de cuidado: levar serviços fundamentais ao CRAS de Caxias e aproximar direitos de quem mais precisa. A ação, integrada à Semana dos Direitos Humanos, foi marcada pela presença de moradores, pescadores de Barra do Furado e equipes que atuaram de forma direta para facilitar a vida de 160 pessoas em um único dia.

O encontro ofereceu serviços muito procurados, como o agendamento da Carteira de Identidade Nacional, a emissão gratuita da segunda via de certidões e o acesso ao Vale Social. A área da saúde também esteve presente com aferição de pressão e glicose. Já o programa ACESSUAS Trabalho abriu portas para cursos profissionalizantes, enquanto o CadÚnico orientou e atualizou cadastros que servem de base para diversos benefícios.

A secretária interina de Direitos Humanos e Cidadania, Valquíria Barcelos, destacou a importância da proximidade com a população e valorizou o impacto da ação. Para ela, atender pescadores e moradores de áreas mais afastadas reforça o compromisso da cidade com a igualdade no acesso aos serviços públicos.

A diretora de Políticas para Pessoa com Deficiência, Laís Teodoro, lembrou que a data vai além da celebração. Ela destacou a relevância do Censo RJ, essencial para mapear realidades e planejar políticas que realmente alcancem quem precisa.

A manhã também foi marcada por depoimentos emocionados. Entre eles, o de Bruna Samoura, que finalmente conseguiu agendar o documento para ela e o marido após meses de espera. Layla Helena, moradora de Barra do Furado, compartilhou o mesmo alívio ao resolver a identidade dela e dos filhos perto de casa.

A programação da Semana dos Direitos Humanos segue até o dia 10, quando será realizada uma palestra do advogado Mohand Araújo, especialista em Ciências Jurídicas, que promete aprofundar discussões sobre conflitos sociais e direitos básicos. A atividade será no auditório da sede do poder público, às 14h.