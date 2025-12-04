Moradores participam das atividades da Semana dos Direitos Humanos em Quissamã - Foto: Divulgação

Quissamã - Quissamã iniciou dezembro com uma agenda dedicada ao respeito, ao acolhimento e ao debate sobre direitos básicos. A Semana dos Direitos Humanos, realizada nos dias 2, 3 e 10, chega para aproximar a população de temas que atravessam a vida cotidiana, da autoestima feminina às discussões sobre racismo estrutural.

A proposta foi construída para atender públicos diferentes e tratar direitos de maneira prática e acessível. A secretária interina de Direitos Humanos e Cidadania, Valquíria Barcelos, reforça que a essência da programação é valorizar pessoas e ampliar oportunidades. Em suas palavras, os direitos precisam ser vividos, percebidos e garantidos na rotina de cada morador, sem distinção.

A abertura aconteceu no CEAM, com um Momento de Beleza voltado às mulheres atendidas pelo equipamento. O encontro ofereceu corte, sobrancelha e manicure, fortalecendo o bem-estar e a autoconfiança de quem convive com desafios emocionais e sociais.

A programação seguiu no dia 3, quando o CRAS de Caxias recebeu a Ação Social Itinerante em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O atendimento levou serviços essenciais, orientações e atividades de inclusão para facilitar o acesso a políticas públicas, especialmente para moradores de áreas mais afastadas.

O encerramento será no dia 10, com a palestra do advogado Mohand Araújo, Mestre em Ciências Jurídicas e Doutorando em Sociologia e Direito pela UFF. Ele abordará conflitos sociais, desigualdade e questões de gênero, propondo reflexões que conectam teoria e realidade.

A Semana dos Direitos Humanos reforça o compromisso do município com dignidade e cidadania, mostrando que transformar vidas começa por ouvir, acolher e garantir o que é de direito.