Moradores participam das atividades da Semana dos Direitos Humanos em QuissamãFoto: Divulgação
Semana dos Direitos Humanos mobiliza Quissamã com ações que fortalecem cidadania e inclusão
Programação reúne cuidado, reflexão e serviços essenciais para marcar o Dia Internacional dos Direitos Humanos
Ação Social leva dignidade e serviços essenciais para moradores de Caxias e Barra do Furado
Atendimento especial marca o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e reforça o compromisso de Quissamã com inclusão e cidadania
Chefe do ADA cai em operação da Polícia Civil na Linha Azul
Investigação fecha o cerco contra Mezenga, apontado como liderança do tráfico em Quissamã, e apreende drogas, celulares e dinheiro
Quissamã abre Dezembro Vermelho com acolhimento, informação e testagem no Centro da cidade
Campanha leva serviços de prevenção e diagnóstico para perto da população e reforça a importância do cuidado contínuo contra ISTs, HIV, Aids e Hepatites Virais
Direitos em movimento: Quissamã transforma dezembro em mês de voz, afeto e conscientização
Semana dos Direitos Humanos reúne ações que valorizam autoestima, inclusão e debates sobre desigualdade
Pedalada da virada fecha Novembro Azul com emoção e união em Quissamã
Ciclistas ocuparam as ruas do Centro em uma manhã dedicada ao cuidado masculino, ao movimento e à consciência sobre prevenção
