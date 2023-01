Resende abre inscrições para cursos gratuitos de música e teatro - Carina Rocha

Publicado 04/01/2023 19:00

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende abriu inscrições para cursos gratuitos de música e teatro, oferecidos pela Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna. Os interessados devem se inscrever até o dia 31 de janeiro de forma presencial, das 12h às 18h, na secretaria da Escola das Artes, na Rua Luiz da Rocha Miranda, no Centro Histórico.

Para se inscrever, os moradores devem apresentar os seguintes documentos: uma foto ¾; cópia de identidade ou certidão de nascimento; cópia de identidade do responsável (no caso dos menores de idade); e cópia do comprovante de residência.

Para participar das aulas, o aluno precisa adquirir o instrumento. Na área da Música são oferecidos os seguintes cursos: Musicalização Infantil – flauta doce (de 5 a 8 anos); Flauta doce (de 9 a 12 anos); Coral Infantil (de 5 a 12 anos); Técnica vocal/canto de coral para crianças e adultos (a partir de 8 anos); Violão para crianças e adultos (a partir de 8 anos); Teclado para crianças e adultos (a partir de 8 anos); Guitarra para adolescentes e adultos (a partir de 12 anos); e Contrabaixo para adolescentes e adultos (a partir de 12 anos).

Já para os adultos, o curso de teatro conta com 20 vagas disponíveis. O endereço em que as aulas serão realizadas é Rua Dr. Cunha Ferreira, 104, no Centro. As aulas serão às segundas e terças-feiras, das 15h30 às 17h.