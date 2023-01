Publicado 25/01/2023 12:00 | Atualizado 25/01/2023 17:46

A Polícia Civil de Resende realiza nesta quarta-feira (25) uma operação para prender suspeitos de envolvimento no planejamento da morte de um policial militar. O crime de execução seria colocado em prática em 2021.

Os agentes foram às ruas para cumprir cinco mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em endereços em Resende, Itatiaia, Porto Real e Volta Redonda. Todos os cinco mandados de prisão foram cumpridos, inclusive dois em Visconde de Mauá

Na época do planejamento da morte do PM, a Polícia Militar realizou uma operação na região do bairro Cidade Alegria, em Resende. Houve confronto com suspeitos de tráfico de drogas. Um suspeito morreu.

A ideia da operação, que dá sequência a investigação do caso, é identificar outros mentores do plano. Segundo a Polícia Civil, eles são integrantes de uma facção criminosa que atua na cidade.