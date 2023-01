Publicado 24/01/2023 10:00 | Atualizado 24/01/2023 16:36

Um soldado, de 19 anos, foi preso suspeito de esfaquear o próprio irmão na noite de segunda-feira (23) em Itatiaia. O caso aconteceu em Penedo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante uma discussão, o militar agrediu o irmão, de 23 anos, com uma faca na região do tórax.

A vítima foi levada para o Hospital de Emergência de Resende, onde está internada em observação. A unidade não atualizou o estado de saúde dele até a publicação da reportagem.

O suspeito também se apresentou no hospital e disse ter agido em legítima defesa, após ser agredido com socos. Ele foi atendido e depois encaminhado para a 99ª Delegacia Policial de Itatiaia, onde o crime foi registrado.

Na unidade, ele foi autuado por lesão corporal. Por ser militar do Exército, o caso foi comunicado à Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende. Em nota, a instituição informou que ele ficará preso na carceragem do Batalhão de Comando e Serviços (BCSv/Aman).

Leia a nota completa da Aman:

"Na madrugada do dia 24 de janeiro, a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) foi informada da ocorrência de um incidente envolvendo um militar do Batalhão de Comando e Serviços da Aman (BCSv/Aman), na cidade de Itatiaia-RJ, nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023.

Segundo o relato policial, após uma discussão familiar, o soldado atingiu seu irmão com uma facada no tórax do lado direito. A vítima foi socorrida ao Hospital de Emergência de Resende e permanece internada em observação.

O militar envolvido foi levado para a 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia para registro da ocorrência e deverá ser recolhido à prisão do BCSv/Aman.

A Aman acompanha o caso e segue à disposição para demais esclarecimentos."