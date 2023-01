Feira Livre apresenta show de pop rock neste domingo - Divulgação

Publicado 21/01/2023 09:00

No próximo domingo (22), o projeto "Música na Feira" conta com a apresentação do cantor 'Dudu Que Canta'. O show será a partir das 11h, na Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.

O artista promete animar o público com os sucessos do Pop Rock. "Além de divulgar os artistas regionais, o projeto ajuda a fomentar a economia local", reforça o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.