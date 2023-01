Publicado 19/01/2023 13:14 | Atualizado 19/01/2023 16:56

Uma drogaria foi roubada na madrugada de terça-feira (17) em Resende. O estabelecimento fica na Avenida João Ferreira Pinto, no bairro Jalisco.

Segundo a Polícia Militar (PM), um funcionário do local disse que um homem, usando máscara e com uma faca, exigiu que ele lhe entregasse o dinheiro do caixa, no total de R$ 154. Logo depois, o assaltante fugiu.

O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Imagens das câmeras de segurança do local e da rua serão analisadas para tentar identificar o suspeito do roubo.