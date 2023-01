Certidão de nascimento - Arquivo/Agência Brasil

Certidão de nascimentoArquivo/Agência Brasil

Publicado 16/01/2023 19:00 | Atualizado 16/01/2023 19:38

Gael (38 registros) e Laura (35) foram os nomes mais registrados em Resende em 2022. O nome feminino desbancou Helena que era o preferido desde 2019 na cidade. Já entre os nomes masculinos, Gael, que em 2019 figurava em 35º no ranking do estado do Rio de Janeiro é o líder este ano, com 2.850 registros.



A escolha dos nomes dos filhos acaba sendo influenciado por registros de personalidades nacionais. Maria Alice, filha da influencer Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, e Gael, filho da também influencer Zoo e do youtuber Christian Figueiredo, são os nomes que mais cresceram no último ano.



Os dados completos catalogados pelos Cartórios brasileiros integram o Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). “Ao mesmo tempo que são influências novas, advindas do meio digital, acabamos revisitando também antigas referências que acabam se destacando como as preferências dos brasileiros, e influenciando gostos e comportamentos”, diz Alessandra Lapoente, presidente da Arpen/RJ.

RESENDE 2022

Cinco nomes masculinos mais escolhidos:

1º - GAEL (38 registros)

2º - MIGUEL (30 registros)

3º - THEO (27 registros)

4º - BERNARDO (19 registros)

5º - ARTHUR (18 registros)

Cinco nomes femininos mais escolhidos:

1º - LAURA (35 registros)

2º - MARIA ALICE (20 registros)

3º - ANTONELLA (20 registros)

4º - HELENA (17 registros)

5º - LIZ (12 registros)