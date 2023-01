Resende homenageia Rei Pelé em novo uniforme - André Moreira/Resende

Publicado 13/01/2023 18:00 | Atualizado 13/01/2023 21:09

O Resende FC lançou, na quinta-feira (12), os uniformes para a temporada 2023 com uma homenagem ao Rei Pelé: uma coroa foi bordada acima do escudo do Gigante do Vale. O time estreia no Campeonato Carioca neste sábado (14), às 16h, contra o Fluminense, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Foram apresentados os uniformes de jogo, de viagem e da comissão técnica. O uniforme número um será branco, com detalhes em vermelho e azul, shorts e meião brancos. Os detalhes em azul e vermelho são por conta da parceria do Resende com o Olympique Lyonnais.

O número dois será alvinegro, branco com listras pretas, além de contar também com alguns detalhes azul e vermelho, com short e meião pretos. Os uniformes dos goleiros serão um na cor laranja, outro azul e o terceiro cinza.