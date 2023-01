Acidente entre caminhão e ônibus deixa uma pessoa ferida em Resende - Divulgação

Publicado 13/01/2023 17:16

O motorista de um caminhão ficou ferido após se envolver em um acidente com um ônibus na tarde desta sexta-feira (13) em Resende. A colisão aconteceu no bairro Paraíso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ferido foi socorrido com escoriações leves e levado para um hospital da cidade. O motorista e os passageiros do ônibus não ficaram feridos.

A empresa responsável pelo ônibus ainda não se pronunciou. O trânsito chegou a ficar lento durante o atendimento da ocorrência, mas já foi normalizado.