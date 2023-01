Casa da Cultura anuncia fotografias selecionadas para exposição - Divulgação

Publicado 12/01/2023 19:29 | Atualizado 12/01/2023 19:43

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda de Resende anunciou os ganhadores do I Salão de Fotografia de Resende, previsto para esse mês. Os trabalhos enviados foram avaliados pela Comissão Julgadora, constituída por Isabel Machado, Sérgio Ornellas e Bernardo Rodrigues.

Foram examinadas 450 fotografias, inscritas por 150 fotógrafos profissionais e amadores, levando em consideração e pontuando os critérios de Qualidade Técnica, Criatividade e Originalidade.

Dentre as fotografias selecionadas para exposição, todas receberão prêmio de participação de R$ 300 e as quatro fotografias com melhor melhor avaliação ganharão prêmios que variam de R$ 1.500 a R$ 3.000.

Confira as quatro fotografias premiadas:

1º Lugar: Contraste (Gizo Nomura)

2º Lugar: Brotherhood of the forest (Christian Spencer)

3º Lugar: 97 anos (Dieson da Silva Moraes)

4º Lugar: A Cama (Mariana Heloni)