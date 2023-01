Publicado 09/01/2023 18:46

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um caminhão e um carro na tarde desta segunda-feira (9) na Via Dutra, em Resende. A colisão aconteceu no km 312, no sentido São Paulo.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, os dois veículos colidiram na laterial. Depois, o carro, onde estavam as duas vítimas, bateu na barreira de proteção da rodovia.

As duas pessoas foram socorridas com ferimentos leves para o Hospital de Emergência de Resende, mas a unidade não informou o estado de saúde delas. Houve congestionamento, mas o tráfego já foi normalizado.