Em Resende, BR-354 é liberada após queda de barreira interditar trechoDivulgação

Publicado 06/01/2023 08:00 | Atualizado 06/01/2023 17:22

Após um deslizamento de terra interditar por cinco horas um trecho da BR-354 (Rio-Caxambu), em Resende, a Defesa Civil liberou o tráfego no local por volta de 21h de quinta-feira (5).

A queda de barreira aconteceu no local conhecido como Garganta do Registro, no distrito de Engenheiro Passos. Na manhã desta sexta-feira (6), a canaleta de drenagem para escoamento de águas pluviais passava por uma limpeza.

Mesmo com a liberação da estrada, os motoristas devem manter a atenção ao passar pelo trecho, já que ainda há riscos de novos deslizamentos por conta do solo encharcado.