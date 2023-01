Dupla é presa após roubar transportadora em shopping de Resende - Divulgação

Publicado 05/01/2023 18:35 | Atualizado 05/01/2023 19:27

Dois homens foram presos, na tarde desta quinta-feira (5), suspeitos de roubarem mercadorias de uma transportadora no estacionamento de um shopping, no bairro Morada do Castelo, em Resende.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um caminhão estava descarregando os produtos quando foi rendido por três pessoas. Eles levaram diversos itens, entre roupas e pares de tênis.

Após o roubo, os criminosos fugiram de carro pela Via Dutra. Em Seropédica, na Baixada Fluminense, o carro foi abordado numa fiscalização da PRF. Os ladrões tentaram fugir para uma área de mata, mas dois foram capturados. O terceiro não foi encontrado.

No veículo, foram apreendidas as mercadorias roubadas. O carro em que eles estavam também era roubado. Os homens foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde o caso foi registrado.