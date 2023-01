Deslizamento de terra interdita Rio-Caxambu em Resende - Divulgação

Publicado 05/01/2023 17:00 | Atualizado 05/01/2023 17:29

Um deslizamento de terra interditou totalmente um trecho da BR-354 (Rio-Caxambu), que liga Resende, no estado do Rio de Janeiro, ao estado de Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira (5). A queda de barreira aconteceu na localidade conhecida como Garganta do Registro, no distrito de Engenheiro Passos.

De acordo com a Defesa Civil de Resende, o incidente aconteceu por conta do solo encharcado. O volume de chuva foi de 21,2 milímetros. Além do órgão municipal, foram acionados os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

As equipes trabalham na desobstrução da via. A previsão é que a pista seja liberada até o fim desta tarde. Em caso de emergências, os números da Defesa Civil são 199 e (24) 3360-9260.