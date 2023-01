Após fim de ano, Feira Livre volta com música e Sine Itinerante - Raimundo Brasil

Publicado 06/01/2023 16:00 | Atualizado 06/01/2023 18:52

Depois de uma pausa para as festas de fim de ano, a Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, volta com os eventos e ações neste domingo (8).

O Sine Itinerante estará presente das 9h ao meio-dia. Os moradores podem cadastrar currículos, tirar dúvidas sobre Carteira de Trabalho digital, agendar o Seguro-Desemprego, além de outros serviços.

No Música na Feira, DJs Birinha e Claudinho animam a população com o projeto Black Charme e a banda Sr. Gouveia com rock nacional. Tudo isso a partir das 10h.