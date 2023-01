Resende realiza primeira Feira de Adoção do ano neste domingo - Raimundo Brasil

Publicado 06/01/2023 18:53 | Atualizado 06/01/2023 18:55

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Resende realiza no próximo domingo (8) a primeira Feira de Adoção de cães e gatos do ano de 2023. A ação acontece entre 9h e meio-dia no parcão do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.

Para que os animais sejam adotados, é necessário que o futuro tutor tenha, no mínimo, 18 anos, e apresente documento de identidade e comprovante de residência.

Todos os animais adotados têm a castração garantida a partir dos seis meses de vida. Aqueles que adotarem pets que tenham acima desta idade já receberão os animais com a cirurgia feita.