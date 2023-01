Sine divulga calendário de ações itinerantes - Raimundo Brasil

Publicado 07/01/2023 12:00 | Atualizado 08/01/2023 12:47

A prefeitura de Resende divulgou o calendário de ações do Sine Itinerante para o mês de janeiro. Os moradores terão acesso a parte dos atendimentos prestados pelo Sine Resende, por meio dos profissionais do departamento.

As ações do Sine acontecem periodicamente, das 9h às 12h, e oferecem serviços de cadastramento de currículo, orientação sobre a Carteira de Trabalho digital, agendamento do Seguro-Desemprego, além de esclarecer as demais dúvidas da população.

Para receber o atendimento é necessário levar o currículo atualizado e originais dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, cartão do PIS e comprovante de residência. Confira o calendário completo:

08/01 - Feira Livre do Parque das Águas

09/01 - Cras Lavapés

12/01 - Cras Itinerante em Engenheiro Passos

13/01 - Cras Itinerante na Terra Livre

17/01 - Quadra da Praça Nova Alegria (participação do Cras Toyota)

18/01 - Centro Pop

25/01 - Cras Itinerante em Bulhões e no Cras Toyota

26/01 - Cras Parque Minas Gerais

27/01 - Cras Jardim Esperança

31/01 - Cras Paraíso