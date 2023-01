Polícia Militar recupera veículo roubado em Resende - Divulgação

Publicado 08/01/2023 12:52

A Polícia Militar (PM) recuperou, no sábado (7), um carro roubado em Resende. O veículo foi encontrado no bairro Fazenda da Barra III.

Segundo a PM, os agentes viram dois suspeitos em um carro com placas de Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul. Os ocupantes fugiram, mas logo depois abandonaram o veículo e correram em direção a um matagal.

Dentro do carro, os policiais encontraram o documento e constataram o roubo. O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Até o momento, os suspeitos não foram localizados.