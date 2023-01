Bolsonaristas desmontam acampamento em frente à Aman - Redes Sociais

Bolsonaristas desmontam acampamento em frente à AmanRedes Sociais

Publicado 09/01/2023 20:01

Após uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenando a desocupação e dissolução total, em 24 horas, dos acampamentos montados nas imediações das unidades militares do país para a prática de atos antidemocráticos, os bolsonaristas acampados em frente à Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, desmontaram as barracas e esvaziaram o local nesta segunda-feira (9).

A medida do ministro foi tomada após bolsonaristas furarem o bloqueio feito pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na tarde de domingo (8), invadirem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do STF e depredarem o interior dos prédios. Os atos antidemocráticos foram organizados por eleitores movidos por intenções golpistas que não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas em 2022.