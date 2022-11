Bolsonaro participa de primeira agenda externa após derrota nas urnas - Divulgação

Publicado 26/11/2022 12:08 | Atualizado 26/11/2022 12:35

Depois de 27 dias após a derrota nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) participou, neste sábado (26), da primeira agenda externa. Ele acompanhou a cerimônia do Aspirantado na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende.

Após desembarcar do helicóptero, o presidente foi até a frente do portão monumental da Academia e acenou para apoiadores, onde manifestantes protestam desde o fim das eleições. Nas últimas semanas, Bolsonaro ficou a maior parte do tempo no Palácio da Alvorada, em Brasília, onde recebeu alguns aliados e ministros. Ele retornou ao Palácio do Planalto pela primeira vez em 20 dias na quarta (23).



Durante a cerimônia aos Aspirantes a Oficial o presidente não discursou, mas como é de praxe ele entregou a Espada de Oficial ao cadete primeiro lugar da Turma Bicentenário da Independência, Caio César Petrício Guimarães.

O evento marcou o fim de uma trajetória de cinco anos de estudos, sendo quatro deles na Aman. A Turma desse ano tinha 395 Cadetes, sendo 362 homens e 33 mulheres. Deste total, dez eram de outros países.