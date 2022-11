Aman realiza cerimônia do Aspirantado neste sábado - Divulgação

Publicado 25/11/2022 09:00

A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, realiza, no sábado (26), a Cerimônia do Aspirantado 2022. A formatura acontece às 11h no Pátio Marechal Mascarenhas de Moraes (PMMM). A Turma Bicentenário da Independência tem 395 Cadetes, sendo 362 homens e 33 mulheres. Deste total, dez são oriundos de Nações Amigas. Pela primeira vez uma cadete irá se formar pela instituição: Ghazmin Lucero Surichaqui, do Peru.



A cerimônia marca o fim de uma trajetória de cinco anos de caminhada, processo o qual foi iniciado com a aprovação em 2017, ingresso na carreira militar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas/SP, em 2018, até a chegada à Aman em 2019.

Durante o evento, há a previsão da presença do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, além de autoridades dos poderes Legislativo e Judiciário, Oficiais Generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e outros representantes civis e militares. A cerimônia é marcada pela restituição do Espadim, quando, trajados pela última vez com o uniforme Azulão, entregarão as réplicas da Espada de Caxias à Academia Militar.



E, de uniforme cinza, num segundo momento, receberão a Espada de Oficial do Exército Brasileiro, símbolo da honra militar. O Cadete primeiro lugar da turma receberá das mãos do Presidente da República a Espada de Oficial. Em seguida, padrinhos e madrinhas farão a entrega das Espadas aos demais formandos.



Dos 395 Aspirantes, 131 são de Infantaria; 56 de Cavalaria; 57 de Artilharia; 42 de Engenharia; 47 de Intendência; 33 de Comunicações; 29 de Material Bélico. Eles são oriundos das cinco regiões do Brasil: Sudeste (225); Sul (71); Nordeste (43); Centro-Oeste (33); Norte (13). Dez pertencem a outros países: 3 de Camarões; 2 do Panamá; 2 do Vietnã; 1 da Guiana; 1 de Honduras; e 1 do Peru Eles estão nos cursos de Infantaria (3), Cavalaria (1), Engenharia (1), Material Bélico (2) e Comunicações (3).