Resende realiza desfile sobre Dia da Consciência Negra - Carina Rocha

Publicado 17/11/2022 14:00 | Atualizado 17/11/2022 19:03

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende realiza nesta sexta-feira (18), um desfile em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro. O evento, organizado pela coordenação de Igualdade Racial de Resende, acontece às 19h, na Casa da Amizade, no Centro.

Segundo a coordenadora de Igualdade Racial, Sônia Maria de Freitas, cerca de 20 pessoas, entre homens e mulheres, participam do desfile. "São pessoas comuns que tiveram sua autoestima trabalhada em grupo ao longo do tempo. Precisamos exaltar, antes de mais nada, a felicidade consigo mesmo em nossa sociedade. É preciso que as pessoas sintam orgulho e entendam a beleza de ser como é", afirmou.