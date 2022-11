Em primeiro jogo da final, Pérolas perde para o CEAC/Araruama - Raphael Torres

Em primeiro jogo da final, Pérolas perde para o CEAC/AraruamaRaphael Torres

Publicado 17/11/2022 00:07

Pelo jogo de ida da final da Série B1, a terceira divisão do Carioca, o Pérolas Negras perdeu por 2 a 1 para o CEAC/Araruama. A partida foi disputada na quarta-feira (16) no Estádio do Trabalhador, em Resende.

Todos os gols foram de falta e no segundo tempo. Abner abriu para o CEAC/Araruama. Andinho empatou em bola parada. Henrique virou. Final: 2x1.

Com o resultado, o Pérolas precisa vencer por mais de um gol de diferença para levar o título. Já o CEAC/Araruama tem a vantagem do empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

O jogo de volta será no sábado (19), às 14h45, no estádio Lourival Gomes, em Saquarema. A decisão também vale a única vaga de acesso à Série A2, a segunda divisão estadual.