Publicado 16/11/2022 16:08

Um suspeito de tráfico de drogas, ainda não identificado, morreu após uma troca de tiros com policiais militares nesta quarta-feira (16) em Resende. O caso aconteceu na Comunidade do Marrocos, no bairro Vicentina.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento pela localidade eles foram recebidos a tiros e revidaram. Após o confronto, os agentes encontraram o suspeito morto. Eles também apreenderam uma pistola calibre 9mm e entorpecentes.

A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia no local. Os PM's ainda estão na comunidade realizando buscas.