Publicado 14/11/2022 15:33

Um homem, de 38 anos, foi preso no domingo (13) suspeito de agredir a esposa e o filho em Resende. O crime aconteceu na casa da família, no bairro Mirante da Serra. Segundo a Polícia Militar (PM), o filho do casal denunciou que o pai estava embriagado e estava agredindo a mulher.

A PM apurou que o motivo da discussão seria a separação do casal. Durante o desentendimento, a mulher, de 39 anos, foi empurrada e teve o seu celular arrancado à força pelo marido, além de sofrer ameaças e agressões verbais. O filho ainda foi agredido com um tapa no rosto.

Os três envolvidos foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende. O homem foi autuado por lesão corporal, injúria e ameaça. Depois, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Emergência, onde receberam atendimento médico e passaram por uma avaliação psicológica.