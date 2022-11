Campanha de descarte de eletrônicos acontece neste sábado - Divulgação

Campanha de descarte de eletrônicos acontece neste sábadoDivulgação

Publicado 11/11/2022 10:00 | Atualizado 11/11/2022 14:37

No próximo sábado (12), Resende recebe mais uma edição da campanha do Descarte Solidário de Eletroeletrônicos. Desde 2018, já foram coletadas 41 toneladas de materiais. A ação será em sistema drive-thru, das 9h às 15h, no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.

Os moradores podem descartar diversos tipos de eletroeletrônicos como celulares, computadores, tablets, aparelhos de TV e som, impressoras, vídeo games, ventiladores, torradeiras, liquidificadores, ar-condicionado, pilhas e pequenas baterias.

O evento é organizado pelos Rotarys Club de Resende, com o apoio da Prefeitura de Resende. As doações dos lixos eletroeletrônicos beneficiam três entidades: Frente Nacional de Combate ao Câncer (FNCC), Pestalozzi e Asilo Nicolino Gulhot.