Fábrica de Combustível Nuclear - INB ResendeDivulgação

Publicado 09/11/2022 14:00 | Atualizado 09/11/2022 16:57

Após o caso de transfobia na Indústrias Nucleares do Brasil (INB), em Resende, ter ganho repercussão, o programa estadual Rio Sem LGBTIfobia, através do Centro de Cidadania LGBTI (CCLGBTI) - Agulhas Negras, promoveu nesta semana rodas de conversa com gestores e colaboradores da empresa.