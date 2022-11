Diversão em Cena apresenta espetáculo sobre Milton Nascimento - Divulgação

Publicado 04/11/2022 16:48

Em homenagem aos 80 anos do cantor Milton Nascimento, o programa Diversão em Cena apresenta neste sábado (5) o espetáculo “Bituca – Milton Nascimento para Crianças”. A peça será encenada a partir das 18h no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, em Resende. A apresentação é gratuita e com classificação livre.

O musical conta a história do pequeno Milton que, ao ficar órfão aos dois anos de idade, é adotado pelos patrões de sua avó. Chegando a Minas Gerais, o menino precisa lidar com o preconceito da sociedade por ser negro e ter pais brancos.

Ao longo da peça, vários sucessos de Milton Nascimento são entoados como “Travessia”, “Canção da América”, “Quem sabe isso quer dizer amor” e “Maria Maria”.