Homem é preso com carro roubado em Resende - Divulgação

Homem é preso com carro roubado em ResendeDivulgação

Publicado 03/11/2022 16:05

Um motorista, de 47 anos, foi preso por receptação na quarta-feira (2) em Resende. Ele foi abordado no KM 311 da Via Dutra, no sentido São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro, com placa de Campo Limpo Paulista/SP, apresentava alguns sinais de adulteração.

Durante consultas ao sistemas, os agentes descobriram que o veículo havia sido roubado no dia 28 de outubro desse ano no Rio de Janeiro.

O homem foi preso por receptação de veículo roubado e levado para a 89ª DP de Resende, onde o carro ficou apreendido.