Cemitério de Resende passa por melhorias para receber cinco mil visitantes - Divulgação

Publicado 01/11/2022 18:48

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Resende realizou uma série de serviços de manutenção no Cemitério Municipal Senhor dos Passos para receber cinco mil visitantes durante esta quarta-feira (2), Dia de Finados. O local ficará aberto das 7h30 às 17h.

Foram realizadas limpeza e pintura de todo o Cemitério e também da Capela, que fica no interior do espaço. Serão celebradas três missas nos horários de 8h, 10h e 16h com os padres Nelson, Renato e Paulo, respectivamente.

Paralelo à visitação, haverá ainda o tradicional projeto “Finados Cultural”, uma mostra organizada pelo Arquivo Histórico com imagens, documentos e curiosidades que retratam a história do Cemitério Municipal. A exibição ficará disponível entre 8h e 17h, que também contará com homenagens aos moradores sepultados no espaço.