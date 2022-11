Centro Pop de Resende muda de endereço - Raimundo Brasil

Centro Pop de Resende muda de endereçoRaimundo Brasil

Publicado 31/10/2022 19:22

O Centro Pop de Resende, ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), está de endereço novo. O programa agora está sediado na Rua Eduardo Cotrim, número 36, no Centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O número é o (24) 3360-9739.

O Centro Pop oferece à população em situação de rua higiene pessoal e atividades de convivência, além de atendimentos técnicos individuais, busca ativa, abordagens diurnas e noturnas. Ao todo, três refeições diárias são realizadas: café da manhã, almoço e lanche da tarde.

Segundo a secretária municipal, Jacqueline Primo, o novo local oferece melhores condições, com um espaço mais amplo e arejado. "O Centro Pop desenvolve um trabalho fundamental no processo de busca por mais dignidade para as pessoas em situação de rua", afirma.