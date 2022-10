Família Acolhedora ganha novo endereço - Carina Rocha

Publicado 28/10/2022 18:17

O programa “Família Acolhedora”, ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende (SMASDH), ganhou um novo endereço. Agora, ele funciona na Avenida Riachuelo, número 236, no bairro Liberdade. O funcionamento segue de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

O serviço também conta com número de celular para atendimento à população que funciona pelo (24) 99232-9664. O objetivo do projeto é acolher crianças e adolescentes afastados de suas famílias por determinação judicial.

A família ou pessoa cadastrada e habilitada pelo programa protege o acolhido, proporcionando um crescimento sadio, com afeto e respeito às suas necessidades. O prazo de acolhimento familiar é de até um ano e meio, conforme o artigo 9º da lei municipal, baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).