Pérolas Negras se classifica para as semifinais da Série B1 do Carioca - Divulgação

Pérolas Negras se classifica para as semifinais da Série B1 do CariocaDivulgação

Publicado 26/10/2022 17:39

Pela última rodada da Taça Maracanã, o Pérolas Negras venceu o Serrano por 2 a 0 nesta quarta-feira (26) no Estádio do Trabalhador, em Resende. Com a vitória, o time se classificou para a semifinal da Série B1 do Campeonato Carioca, a terceira divisão.

O Pérolas abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo. Aos 29 do segundo tempo, o atacante Wandinho balançou as redes para o time do sul fluminense. Com o resultado, o Pérolas fica na terceira colocação, com 21 pontos, enquanto o Serrano permanece em segundo, com 23.

Na semifinal, os times voltam a se enfrentar em jogos de ida e volta. Com melhor campanha, o Serrano tem vantagem de empate e decide em casa. Veja as partidas:

Dia 5 de novembro (sábado), 15h - Pérolas Negras x Serrano - Estádio do Trabalhador, em Resende

Dia 12 de novembro (sábado), 15h - Serrano x Pérolas Negras - Estádio Atílio Marotti, em Petrópolis