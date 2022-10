Publicado 24/10/2022 15:30

O motorista de um carro ficou ferido após o veículo em que ele dirigia bater contra a defensa metálica lateral nesta segunda-feira (24) na Via Dutra, em Resende. O acidente aconteceu no KM 307, no sentido São Paulo.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, o homem, que estava sozinho, sofreu ferimentos moderados e foi socorrido para o Hospital de Emergência de Resende. A unidade de saúde não informou o estado de saúde dele.

O tráfego no local chegou a ficar lento e fluir pela faixa da esquerda, mas já foi normalizado.