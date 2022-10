Publicado 24/10/2022 15:18

O corpo de uma mulher, de 36 anos, foi encontrado com marcas de tiros próximo à cabeça no domingo (23) na Rodovia Joaquim Mariano de Souza, no bairro Cabral, em Resende.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes receberam uma denúncia de que suspeitos em um carro haviam deixado o corpo no local.

A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia. Depois, o corpo da vítima foi levado pelos Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende. Até o momento, ninguém foi preso.