Polícia Militar e Batalhão de Ação com Cães fazem operação contra o tráfico em Resende - Divulgação

Polícia Militar e Batalhão de Ação com Cães fazem operação contra o tráfico em ResendeDivulgação

Publicado 21/10/2022 18:43

Mais de 30 policiais e 15 viaturas participaram de uma operação contra o tráfico de drogas nesta sexta-feira (21) em Resende. A ação da Polícia Militar (PM) contou com apoio do Batalhão de Ação com Cães (BAC). Foram feitas buscas na região da Grande Alegria, Fazenda da Barra e Vicentina.

De acordo com a PM, quando eles chegaram na Baixada da Olaria foram recebidos a tiros e revidaram. Os suspeitos fugiram. Ninguém ficou ferido.

Um homem foi preso após um dos cães encontrar uma bolsa com drogas embaixo de um carro próximo ao suspeito. Dentro da sacola, foram encontrados 150 pinos de cocaína e 160 trouxinhas de maconha.

Na casa dele foram encontrados ainda, uma pistola de airsoft e um coldre (suporte para carregar armas). O caso foi registrado na 89ª DP de Resende como tráfico de drogas. O homem foi ouvido e liberado.