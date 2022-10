Pela terceira divisão do Carioca, Pérolas Negras goleia o Campo Grande - Vinícius Valim/Pérolas Negras

Publicado 19/10/2022 18:19

Em jogo remarcado da 4ª rodada da Série B1, a terceira divisão do Carioca, o Pérolas Negras goleou o Campo Grande por 5 a 2. A partida foi realizada na tarde desta quarta-feira (19) no Estádio do Trabalhador, em Resende.

O primeiro tempo terminou em 2 a 1 para o Campo Grande. No segundo tempo, Andinho marcou e deixou tudo igual. A virada veio com gol de Marcelo. MV e Carlão ampliaram e fecharam a goleada.

Com o resultado, o Pérolas Negras vai para a 3ª colocação do campeonato e se aproxima de uma vaga nas semifinais. Já o Campo Grande permanece na zona de rebaixamento, em 10º. O Pérolas enfrenta o CEAC/Araruama no estádio Lourival Gomes, em Saquarema, às 15 horas, neste sábado (22).