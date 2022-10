Resende promove ações de conscientização sobre câncer de mama - Carina Rocha

Resende promove ações de conscientização sobre câncer de mamaCarina Rocha

Publicado 17/10/2022 16:29

Com o objetivo de orientar e conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama, a Coordenadoria da Mulher de Resende realiza nesta terça-feira (18), a “Ação Rosa Integrada”. A atividade da campanha "Outubro Rosa" acontece na na OAB-Resende para mulheres da Guarda Municipal.

Esta primeira atividade será entre 8h30 e 10h30 em parceria com a Frente Nacional de Combate ao Câncer (FNCC), Casa da Mulher, Cruz Vermelha e a terapeuta integrativa Viviane Baptista.

No mesmo dia, aquelas pessoas que desejam cortar o cabelo para confecção de perucas podem doar a mecha, de no mínimo 15 centímetros de comprimento, no Instituto Embelleze, na Avenida Albino de Almeida, nº 46, segundo andar, no Campos Elíseos, das 18h às 22h.