Resende oferece testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B - Carina Rocha

Resende oferece testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite BCarina Rocha

Publicado 14/10/2022 18:20

Neste sábado (15), a Secretaria Municipal de Saúde de Resende oferece testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. A mobilização acontece no Serviço de Assistência Especializada (SAE), que fica na Rua Dr. João Maia, no Centro (Posto do Estado), das 8h às 12h.

A campanha acontece em alusão ao Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, celebrado no terceiro sábado do mês de outubro. Para ser atendido, não é necessário encaminhamento ou solicitação médica, basta o paciente levar o cartão do SUS e um documento de identificação com foto.